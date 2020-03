Detectan caso sospechoso de coronavirus en Morelos

La Secretaría de Salud informó el registró de un caso sospechoso de coronavirus (Covid-19) en un hombre de 28 años de edad con antecedentes de viaje a España e Italia, por lo que Servicios de Salud de Morelos (SSM) activaron los protocolos sanitarios correspondientes.

Actualmente, informó la SS, el paciente no presenta ningún signo grave, le fue otorgado tratamiento y se encuentra en su hogar bajo estricta observación de la brigada epidemiológica de SSM al igual que su familia, que se resalta no presenta algún síntoma relacionado.

En un comunicado, la Secretaría de Salud precisó que a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), se realizó el estudio y en este momento se está en espera de los resultados. Cabe señalar, agrega, que el LESP pasó los controles de calidad aplicados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para correr las pruebas de detección de coronavirus.

La institución precisó que no hay motivo para generar alarma porque el caso se encuentra en estudio y bajo los protocolos de atención establecidos, en tanto reiteró el llamado a confiar en las autoridades, no generar rumores, hacer caso omiso de información alarmista y sobre todo a conservar y reforzar las recomendaciones que se han emitido en los últimos días.

Finalmente, la dependencia refirió que se mantendrá comunicación constante con la población respecto al tema y puntualizó que se cuenta con la infraestructura, equipo y personal capacitado para atender las necesidades que pudieran surgir.

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) comunicó que como medida de prevención se suspenden las actividades masivas en espacios cerrados, así como todo tipo de viaje de carácter institucional nacional e internacional.