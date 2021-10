Detectan daño de 10 mdp por irregularidades en medicinas oncológicas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 10 millones 319 mil 571 pesos, a raíz de que los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Oaxaca no acreditaron el suministro y entrega de 30 medicamentos oncológicos.

De acuerdo con la segunda entrega de resultados de la Cuenta Pública 2020, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca no comprobó la distribución y entrega de cuatro mil 259 unidades de 24 medicamentos contra el cáncer, lo que supondría un probable perjuicio por ocho millones 840 mil 953 pesos.

De los medicamentos que no fueron entregados resaltan: Bevacizumab, solución inyectable y que suele usarse en el tratamiento de cáncer rectal y de colon metastásico, L-Asparaginasa, que se usa para tratar la leucemia linfoblástica aguda y otros tipos de cáncer, Filgrastim solución inyectable de 300 miligramos, que es un fármaco utilizado en pacientes con cáncer para estimular la producción de los glóbulos blancos, entre otros.

Mientras que en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca el probable daño al patrimonio sería de un millón 478 mil 618 pesos por no comprobar la entrega de seis medicamentos oncológicos: lenalidomida, pegfilgrastim, bevacizumab, obinutuzumab y trastuzumab.

"La dirección médica y de operaciones y la subdirección de Enfermería no acreditaron el suministro y entrega de seis tipos de medicamentos oncológicos en las hojas de enfermería y los expedientes médicos utilizados para los pacientes".