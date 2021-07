"Detención de Cárdenas Palomino, una muestra de que no hay impunidad", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la detención de Luis Cárdenas Palomino, el número dos del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos, es una muestra de que en su gobierno no hay impunidad.

"Es parte de lo que se está debatiendo aquí, el señor Cárdenas Palomino fue el segundo de García Luna, y pues tenía una investigación abierta la FGR y se le detuvo porque ya no hay impunidad".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que esta detención le da seguridad de que su gobierno serenará al país.

"Eso pues ayuda mucho, por eso mi seguridad de qué vamos a ir serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco. En México hay paz, tranquilidad y gobernabilidad, y vamos a continuar haciendo nuestro trabajo".

Aseguró que hasta el momento no tiene conocimiento de una posible solicitud de extradición de Cárdenas Palomino para ser juzgado por la Justicia de Estados Unidos.

Señaló que será la FGR la que detalle la detención del ex funcionario federal.