Detención de Cienfuegos pudo haber sido asunto político: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la detención en Estados Unidos en 2020 del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio pasado, pudo haber sido un asunto político o una venganza de alguna agencia estadounidense en contra del general.

"Yo me quedé pensando de que pudo haber sido o un asunto político propagandístico por la elección o una especie de venganza de alguna agencia contra el general", dijo.

En conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que, tras analizar el expediente de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos del general con el narcotráfico se encontró que estas fueron hechas sin sustento y se "habían fabricado burdamente todas las acusaciones".

"Entonces con prudencia manejamos el asunto pidiendo que nos informaran. Se portaron muy bien, porque lo que supimos es que no se lo informaron al presidente Trump y solicitamos que nos enviaran el expediente y lo analizamos el expediente y nos dimos cuenta que habían fabricado burdamente todas las acusaciones.

"Entonces ellos también constataron de que habían fabricado los delitos y nos ofrecieron de que enviaban al general a Mexico y que ahí se hiciera una revisión, esa revisión, ese proceso lo hizo la Fiscalía y se encontró de que no había elementos".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que como quedaría sospecha en contra de las acusaciones del general pidió hacer publicó el expediente completo para que toda la población lo conociera "porque falsificaron la escritura del general, todo y no había pruebas".