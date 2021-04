"Detención de Raúl Cantú fue un error"

El cateo donde fue capturado Raúl Cantú de la Garza, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Salinas Victoria, Nuevo León, se habría realizado de manera errónea, advirtió la familia del aspirante, quien fue aprehendido y acusado de cohecho, al presuntamente haber intentado sobornar a la autoridad, cuando en su domicilio habrían sido hallados mariguana, armas de fuego y joyas.

La detención se realizó durante la ejecución de una orden de cateo, en dos domicilios de Nuevo León, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes capturaron a otras tres personas supuestamente vinculadas con el Cártel del Golfo. Según un comunicado difundido por la familia de Cantú de la Garza y atribuido a la defensa legal del detenido, el candidato fue capturado erróneamente, pues su domicilio no estaba señalado en la diligencia que encabezó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con apoyo de la Sedena y la PFM.

De acuerdo con el texto, el martes pasado, Cantú de la Garza salió de su domicilio junto con su esposa, a fin de realizar actividades de campaña, dejando a sus hijos al cuidado de personal de confianza, cuando a pocos minutos recibieron una llamada donde les informaban que presumiblemente elementos de la SEIDO y de la Sedena (encapuchados) intentaban ingresar a la casa.

"Raúl, de buena fe, sin nada que esconder y para cooperar con las autoridades, se regresa a su domicilio para ver qué estaba sucediendo", se asentó. Hasta este momento, indicó el comunicado, "lo que la defensa ha advertido es la existencia de testigos presenciales, fotografías y videos en los que se puede advertir que la detención se realizó en el domicilio del candidato, domicilio que erróneamente catearon los elementos".

Agregaron en el comunicado que "se ha tenido conocimiento que la orden de cateo del juez federal no involucra ni autoriza irrumpir en el domicilio de Raúl, por lo que se trata de una confusión y un error". Expusieron que, "tal vez, por la cercanía de los otros inmuebles objeto del cateo" con la casa de Cantú de la Garza, que se localiza a más de 170 metros, "pudo haber sido una equivocación por parte del equipo de seguridad que realizaba el operativo".

Asimismo, señaló la defensa de Cantú, durante el procedimiento se advirtieron varias inconsistencias, pues el domicilio del candidato no coincide con los domicilios señalados por el juez federal para cateo; no se privilegió el interés superior de la niñez, al dejar a dos menores, de cuatro y dos años, en el domicilio durante las más de 10 horas que duró el operativo, sin acatar lineamientos del juez federal de retirarlos de manera inmediata del domicilio. Además, según el equipo legal del candidato de MC, no se permitió la presencia de los visitadores de derechos humanos durante las acciones, ni de los abogados de la familia.

"Es necesario aclarar que las armas encontradas en el domicilio de Raúl Cantú son armas de cacería que tienen respaldo en documentos oficiales de la Defensa Nacional, expedidos en favor de su padre y que le fueron heredadas a él a su fallecimiento", expuso la defensa. En el mismo sentido, afirmaron que los domicilios cateados no se relacionan ni se comunican y que las detenciones que ocurrieron durante el operativo se dieron en sucesos separados y en domicilios diferentes.