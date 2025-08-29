Detenido en Guerrero Gabriel N, objetivo prioritario de EU
Agencia Investigación Criminal logra captura de Gabriel N en Guerrero por delitos financieros y crímenes atroces
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch informó que fue detenido Gabriel "N", quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos.
A través de redes sociales, García Harfuch dio a conocer que el hombre fue capturado en un operativo realizado en Guerrero y está relacionado con varios delitos, entre ellos un feminicidio y robo.
Además, Gabriel "N" está relacionado con disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito.
El operativo fue hecho por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en esta entidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Detenido en Guerrero Gabriel N, objetivo prioritario de EU
El Universal
Agencia Investigación Criminal logra captura de Gabriel N en Guerrero por delitos financieros y crímenes atroces
Ucrania busca reunirse con Trump y líderes europeos por lento avance en diálogo de paz con Rusia
AP
Zelenskyy busca involucrar a mandatarios en el conflicto con Rusia para lograr acuerdos de paz.
Luisa Alcalde desmiente divisiones con Andy López en Morena
El Universal
En conferencia de prensa, Luisa Alcalde defiende la unidad en Morena y aclara las suspicacias sobre divisiones con Andy López, destacando el trabajo interno del partido.