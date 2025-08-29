logo pulso
Detenido en Guerrero Gabriel N, objetivo prioritario de EU

Agencia Investigación Criminal logra captura de Gabriel N en Guerrero por delitos financieros y crímenes atroces

Por El Universal

Agosto 29, 2025 03:08 p.m.
A
Detenido en Guerrero Gabriel N, objetivo prioritario de EU

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch informó que fue detenido Gabriel "N", quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos.

A través de redes sociales, García Harfuch dio a conocer que el hombre fue capturado en un operativo realizado en Guerrero y está relacionado con varios delitos, entre ellos un feminicidio y robo.

Además, Gabriel "N" está relacionado con disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito.

El operativo fue hecho por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en esta entidad.

SLP

El Universal

Agencia Investigación Criminal logra captura de Gabriel N en Guerrero por delitos financieros y crímenes atroces

