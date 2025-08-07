logo pulso
Exposición Japón: del mito al manga llega al Museo Franz Mayer de Ciudad de México

Exposición 'Japón: del mito al manga' llega al Museo Franz Mayer de Ciudad de México

Detenido presunto asesino de Armando Linares en Michoacán

Magdiel Urbina Chimal es aprehendido por su presunta participación en el asesinato de Armando Linares en Michoacán.

Por El Universal

Agosto 07, 2025 08:24 p.m.
MORELIA, Mich., agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Personal de la Fiscalía de Michoacán, capturó al presunto autor material del asesinato del periodista Armando Linares López, ocurrido el 15 de marzo del 2022 en el municipio de Zitácuaro.

A través de sus redes sociales, la FGE informó la detención de Magdiel Urbina Chimal, quien, de acuerdo a los datos de prueba, fue el que disparó en contra del director del medio digital Monitor Michoacán.

La institución, indicó que luego de cumplimentar la orden de aprehensión en ese municipio de la región Oriente, el implicado será presentado ante un juez, donde se resolverá su situación jurídica.

Antecedente

Las investigaciones, también relacionaban a Carlos Gerardo Sánchez Mendoza, El 02, como uno de los cómplices de Magdiel Urbina Chimal.

Carlos Gerardo Sánchez, de 22 años de edad, fue capturado el 23 de agosto del 2023, junto con dos personas más, que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los reportes señalan que la detención fue realizada por personal de fuerzas estatales y federales, sobre la carretera Zitácuaro-Morelia, a la altura de un módulo policial.

Los tres sujetos iban a exceso de velocidad en una camioneta Dodge Ram, lo que llamó la atención de las corporaciones de seguridad, lo que originó una persecución.

Los informes refieren que el conductor de la camioneta perdió el control y salió de la carretera, hasta caer en una zanja.

A pesar de que los sujetos intentaron huir a pie, fueron detenidos por personal de la Guardia Civil, de Guardia Nacional y de Ejército Mexicano.

Sánchez Mendoza portaba un arma de fuego .9 milímetros y los elementos policiales encontraron otra más del mismo calibre al interior de la camioneta.

Los tres implicados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República con sede en Zitácuaro y luego puestos a disposición de un juez.

Al revisar los antecedentes, las autoridades federales corroboraron que Carlos Gerardo Sánchez Mendoza "El 02", tenía una orden de aprehensión en su contra.

Apenas el pasado 6 de marzo y pese a los elementos de prueba sólidos, un juez de control lo dejó en libertad.

Wilfrido Tapia López, dictó sentencia absolutoria a favor de EL 02, al desestimar las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Además, de que los testigos se desdijeron de sus declaraciones ante el Ministerio Público, que lo identificaban como uno de los dos homicidas del comunicador.

SLP

El Universal

Magdiel Urbina Chimal es aprehendido por su presunta participación en el asesinato de Armando Linares en Michoacán.

