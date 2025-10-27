Detenidos 3 miembros de Los Chapitos en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Autoridades federales y de Sinaloa detuvieron en Culiacán, en la sindicatura de Jesús María, a tres personas, una de ellas menor de edad, integrantes de "Los Chapitos", aseguraron armas de fuego, cartuchos y equipo táctico.

Los hechos ocurrieron cuando los efectivos realizaban recorridos terrestres y fueron agredidos con disparos de armas de fuego y los elementos aplicaron los protocolos correspondientes, repelieron la agresión y controlaron la situación

Como resultado arrestaron a las personas, incautaron una ametralladora, seis armas largas, dos aditamentos lanzagranadas, 58 cargadores, mil 800 cartuchos, 14 placas balísticas.

También siete chalecos tácticos y siete vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal, además, liberaron a una persona privada de su libertad.

En otro evento en el mismo municipio, en el poblado Las Tres Gotas de Agua, los efectivos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, los cuales al ver en peligro su integridad física repelieron el ataque, donde resultaron dos agresores fallecidos, por lo que se informó a la autoridad ministerial correspondiente para los servicios periciales.

En tanto, se aseguraron tres armas largas, cartuchos útiles, 18 cargadores, seis artefactos explosivos improvisados, una granada, dos chalecos, un uniforme táctico y un vehículo.

En el municipio de Escuinapa, en el poblado Loma Grande, al realizar recorridos de seguridad se aseguraron tres armas largas, 1,499 cartuchos, 27 cargadores, cuatro chalecos y seis placas balísticas abandonadas.

Las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de forma coordinada con autoridades locales para brindar seguridad a la población en Sinaloa.