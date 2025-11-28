logo pulso
Detenidos con pastillas y efectivo en Culiacán durante operativos antidrogas

Descubre los resultados de los operativos del Ejército en Sinaloa donde se aseguraron centros de concentración de químicos

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 12:58 p.m.
A
Detenidos con pastillas y efectivo en Culiacán durante operativos antidrogas

CULIACÁN, Sin., noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- En operativos efectuados por elementos del Ejército en los municipios de Culiacán, Cósala y Badiraguato localizaron quince centros de concentración de sustancias químicas, en donde aseguraron 17 mil 195 litros de productos para elaborar drogas sintéticas y detuvieron en otro hecho a dos personas con 50 mil pesos en efectivo y pastillas.

La Novena Zona Militar dio a conocer que, en los hallazgos efectuados en dichos municipios en zonas de muy poco acceso, son 17 mil 195 de sustancias químicas para elaborar metanfetaminas, cuatro reactores y cuatro condensadores.

En la capital del estado, sobre el boulevard Universitarios, se detuvo a dos personas del sexo masculino, a los cuales se les encontró doscientas pastillas de drogas sintéticas, 50 mil dólares en efectivo y conducían un vehículo, el cual se verifica su procedencia.

Todo lo aseguraron y los detenidos fueron turnados a la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones respectivas y define la situación jurídica de los detenidos.

