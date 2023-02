Detienen a 2 menores por asesinar a 6 personas en Ciudad Juárez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que detuvo a un adolescente de 16 años y un niño que lo acompañaba, ya que presuntamente asesinaron a 6 personas en el fraccionamiento Urbivilla del Prado, en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de febrero entre las 11:30 horas y las 12:00 horas, cuando Jorge "M", acompañado del menor V. H. a bordo de una camioneta tipo pick up roja y portando armas de fuego, acudieron a la calle Prados de la Alameda, donde dispararon contra Tereso C. V., quién quedó herido y luego perdió la vida por los disparos.

Luego se dirigieron a la calle Prados del Edén y Prados de la Alegría donde mataron a otra persona al terminar fueron a Prados del Paraíso y Prados de las Flores donde privaron de la vida a otros dos hombres.

Para terminar, acudieron a Prados de las Haciendas y Prados del Paraíso donde accionaron sus armas contra dos hombres y luego huyeron en la camioneta hasta que fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con la Fiscalía al adolescente se le impuso prisión preventiva fijó para el próximo 15 de febrero la fecha para la audiencia de vinculación o no a proceso penal, mientras que se define la situación legal del menor que acompañó al imputado.