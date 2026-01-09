Detienen a director de Vanguardia; alertan riesgo a la libertad de prensa

El diario Vanguardia denunció la detención de su director general, Armando Castilla Galindo, ocurrida la mañana de este viernes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en un hecho que calificó como ilegal y arbitrario.

Según el posicionamiento del medio, la detención se realizó alrededor de las 10:00 horas por elementos de la Fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, bajo el argumento de que Castilla Galindo no acudió a una supuesta notificación del Ministerio Público, de la cual no se han dado detalles oficiales.

Vanguardia subrayó que su director reside en Saltillo, Coahuila, y fue detenido en otra entidad federativa, lo que —advirtió— podría implicar un seguimiento previo. Abogados señalaron que el caso podría encuadrar en la práctica de fabricar "rebeldías" para justificar arrestos.

El grupo editorial sostuvo que no se trata de un hecho aislado, sino parte de presiones y procesos legales que han enfrentado en años recientes, presuntamente vinculados con su labor periodística. El medio afirmó que el caso evidencia los riesgos reales para la libertad de prensa en México y aseguró que seguirá denunciando cualquier intento de intimidación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí