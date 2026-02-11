Detienen a dos personas en Mazatlán durante operativo de seguridad

CULIACÁN, Sin., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- En el marco del

que fue desplegado con motivo de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en Mazatlán, eldel Estado detuvo a dos personas con armas de fuego, cargadores, radios y un vehículo.Ladel Estado informó que en unprevio al inicio de las fiestas carnestolendas en ladel puerto se observó que el conductor de un auto portaba uny al percatarse de los elementos de la policía, imprimió mayor velocidad.El personal del grupo especial, tras una, logró bloquear su desplazamiento y obligó a los ocupantes a descender para una revisión, en la que se les encontró, una calibre .9 milímetros y otra .45, dos cargadores abastecidos, 21 cartuchos útiles y unLos dos detenidos en esta acción fueron turnados alpara que definan lade ambos, por lo que se continúan los patrullajes en la zona urbana y rural de Mazatlán, ante el inicio de las fiestas de carnaval.La dependencia estatal refrendó que en la tradicionalen Mazatlán que data de hace 128 años, se cuenta con un plan de seguridad con, perros adiestrados en localización de explosivos y un despliegue dede las fuerzas federales, estatales y municipales.Se informó que desde el pasado 29 de enero se inició el, con lay disuasión, y a partir del día 11 de febrero se reforzarán las distintas acciones de las fuerzas federales, estatales y municipales con el auxilio dey tres helicópteros que realizarán sobrevuelos.