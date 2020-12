Detienen a dos presuntos responsables de la desaparición de Zayra

Este miércoles la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la aprehensión de dos sujetos, señalados como probables responsables de la desaparición de Zayra Leticia Morales Loyola, de 29 años, en la región Mixteca de Oaxaca. Los hermanos identificados como E. S. M. y J. C. S. M., fueron llevados este día a audiencia al imputarles el presunto delito de desaparición contra Zayra Leticia, originaria de Santa María Xochixtlapilco, Huajuapan de León, quien fue vista por última vez el pasado viernes 23 de octubre. El reporte de la instancia responsable de impartición de justicia estatal señaló que Agentes Estatales de Investigación lograron aprehender en primera instancia al masculino E. S. M. el pasado 14 de diciembre; en tanto, el 15 de diciembre ejecutaron la orden de aprehensión correspondiente contra J. C. S. M., siendo presentados de forma inmediata ante la autoridad judicial que los requirió. De acuerdo con la carpeta de investigación 32963/FMIX/HUAJUAPAN/2020, el 23 de octubre de 2020, aproximadamente entre las 22:00 y 23:00 horas, Zayra Leticia fue vista por última vez al salir de su domicilio, en la agencia de Santa María Xochixtlapilco, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

El caso de Zayra se indaga como una desaparición cometida por particulares, según Jairo García, encargado de la Unidad de Búsqueda de Personas no Localizadas (DNOL) dependiente de la Fiscalía General, debido a que se encontraron elementos y factores para presumir que se cometió un delito de desaparición. Ante estos hechos, y tras la denuncia presentada por familiares, la FGEO mencionó que comenzó una diligente investigación —a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, en coordinación con la Vicefiscalía Regional de la Mixteca—, a partir de la cual se logró ubicar, aprehender y presentar ante el Juez de Control a ambos probables responsables.

En audiencia, los imputados solicitaron la ampliación del término constitucional, mismo que fenece el próximo 19 de diciembre, cuando se determine si son vinculados a proceso como presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares, o no; quedando en tanto en prisión preventiva provisional. Fuentes cercanas a la investigación informaron a EL UNIVERSAL que en total son al menos cinco las órdenes de aprehensión que se han girado por el caso de Zayra; otras dos se ejecutaron este miércoles.