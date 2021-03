Detienen a Eduardo "N", acusado de violar a la actriz Daniela Berriel

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer la detención de Eduardo "N", quien fue entregado al estado de Guerrero, donde es investigado por el delito de violación en contra de la también actriz Daniela Berriel.

El pasado 7 de marzo de 2020, la víctima denunció que Eduardo, junto con el actor español Gonzalo Peña, abusaron de ella.

El incidente fue dado por la actriz a través de sus redes sociales, donde explicó que todo ocurrió en Acapulco y que el mismo día realizó la denuncia correspondiente, por lo cual lamentó que las autoridades no actuaron de manera inmediata y tuvo que pasar un año hasta su captura, a pesar que sabían dónde estaban sus agresores.

La actriz explicó que en marzo del año pasado ella realizó un viaje junto con Gonzalo Peña, con quien ella sostenía una relación, además de algunos amigos del intérprete, entre quienes se encontraba Eduardo "N".

Detalló que en un momento ella se quedó sola en la mesa con Gonzalo y Eduardo, quienes le empezaron a hablar de un trío sexual, lo que le causó incomodidad y se retiró a su habitación para no seguir con la conversación.

No obstante, los dos hombres ingresaron a su dormitorio y la tocaron sin su consentimiento e incluso Eduardo la persiguió por la habitación, pero al darse cuenta que no accedería, los sujetos se retiraron. La actriz se quedó dormida y cuando despertó se dio cuenta que estaba siendo abusada sexualmente por Eduardo y agregó que Gonzalo Peña estaba en otra cama de la misma habitación.

La autoridad aún no ha determinado si procede legalmente contra el cómplice y entonces pareja sentimental de la víctima, Gonzalo Peña.