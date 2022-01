Detienen a exfuncionario de Cuauhtémoc por abusar de su hija

La Fiscalía capitalina informó que agentes detuvieron a Alejandro "N", exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc, acusado de delito de corrupción de personas menores de edad, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Alejandro "N", de 40 años y padre de la víctima, abusó sexualmente de la menor de edad en diversas ocasiones, por lo que se inició una carpeta de investigación en octubre de 2021.

De las indagatorias realizadas por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, se reunieron datos de prueba contra el individuo, quien actualmente se desempeña como director de Enlace Empresarial en la alcaldía Cuauhtémoc, con el fin de obtener una orden de aprehensión en su contra.

El mandato judicial, otorgado por el delito de corrupción de persona menor de edad, fue cumplimentado en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue ubicado para ser posteriormente puesto a disposición del juez de control que lo requiere.

Alcaldía Cuauhtémoc asegura que ya no trabaja ahí

Al respecto, la alcaldía Cuauhtémoc indicó que Alejandro Esparza ya no trabaja en la demarcación desde el pasado 15 de enero.

"Esta persona está en un proceso judicial bajo los principios de presunción de inocencia y la alcaldía Cuauhtémoc, es ajena al tema por lo que no se intervendrá en lo absoluto", informó en una tarjeta informativa.