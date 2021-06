Detienen a jóvenes por entrar sin autorización a Feria de Chapultepec

El reto es escalar la Montaña Rusa de la Feria de Chapultepec, para eso, grupos de jóvenes burlan la seguridad del inmueble, ingresan al predio y comienzan a hacer videos que difunden en redes sociales.

Ayer martes, la Policía capitalina remitió a cinco personas, quienes fueron sorprendidos en zonas restringidas cuando intentaban entrar al extinto parque de diversiones.

Versiones referían de la detención de 14 personas, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) precisó que la remisión fue contra cinco personas ante el juez cívico.

A través de video en redes sociales se puede ver cómo jóvenes ingresan a la Feria de Chapultepec y utilizan los juegos que fueron desmantelados tras el accidente ocurrido en octubre de 2019.

Los jóvenes en su mayoría llegan hasta el punto alto de la Montaña Rusa para capturar el momento y reseñar su experiencia.

¿Es delito entrar a la Feria de Chapultepec?

A través de las redes sociales, la cuenta oficial del Bosque de Chapultepec señaló que el allanamiento es un delito.

Exhortó a la población a no ingresar a las instalaciones del parque de diversiones.

Agregó que La Feria de Chapultepec no se encuentra abandonada como se difunde en redes, sino que está en proceso de recuperación.

--Tiktokers viralizan reto de entrar a la Feria

A través de TikTok, un grupo de jóvenes muestran que lograron entrar a las instalaciones de la Feria de Chapultepec.

En sus redes sociales publican una serie de videos en los que se observa parte de las instalaciones del parque de diversiones que cerró en 2019.

"Algo me dice que voy a encontrar algo aquí. Siento una extraña sensación de atracción", declaró el usuario @arturobrews.