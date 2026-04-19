Detienen a Juan Jesús por feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La familia de Juan Jesús "N", el guardia de seguridad detenido por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, aseguró que el joven no es culpable, que fue golpeado tras su captura y que presentarán un video como prueba para demostrar su inocencia.

Ayer se llevó a cabo la audiencia inicial en los juzgados orales de la colonia Doctores, donde el juez de Control a cargo del caso calificó de legal la detención y se le dictó prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juzgador otorgó la duplicidad del término constitucional, a petición de la defensa de Juan Jesús "N", por lo que será hasta el miércoles 22 de abril cuando se defina si es vinculado o no a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Edith Guadalupe.

"Queremos justicia tanto como para Edith Guadalupe como para mi hijo, porque yo, como comento, yo como madre digo ¿cómo mi hijo va a hacer un delito así y volver a regresar?, ¿No?, o sea, es ilógico. A mi hijo yo lo conozco, es un niño que es muy conocido, es muy noble, es muy amiguero, o sea, es incapaz de hacer algo así", expresó la madre de Juan Jesús.

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El abogado del imputado, Julián González, señaló que cuenta con un video en el que aparece una persona que ingresó al edificio donde fue encontrado el cuerpo de Edith Guadalupe, en compañía de una mujer a quien le realiza tocamientos.

De acuerdo con la familia, dicho video fue proporcionado por el joven detenido, y el sujeto que aparece entró al inmueble de avenida Revolución número 829 en varias ocasiones con distintas mujeres.

El abogado señaló que el detenido fue golpeado tras haber sido detenido, la noche del viernes. "También encontramos que tiene signos de que fue golpeado. Entonces voy a hablar con él a efectos (...) de poder meter un protocolo por tortura".

A la salida de la audiencia, el defensor aseguró que no pudo hablar mucho con su cliente, por lo que lo visitará en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

"Sí, tiene unos golpes, pero le comento, al momento de quererle decir el motivo del por qué, lo noté un poco nervioso y ya no insistí", dijo el abogado Julián González.

Juan Jesús, de 24 años, es originario del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Y, según indicó la familia, tenía tres meses trabajando como vigilante del edificio ubicado en avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez, donde se encontró el cuerpo de Edith.

Juan Jesús fue aprendido la noche del viernes 17 de abril por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, señalado por el feminicidio de Edith Guadalupe.

"Las primeras indagatorias indican que Juan Jesús 'N' golpeó y atacó a la víctima, con un desarmador, en múltiples ocasiones privándola de la vida. Posteriormente ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena", informó la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján a través de un video.

Édith Guadalupe Valdés Zaldívar acudió al inmueble de avenida Revolución por una oferta laboral, indicó su familia, el 15 de abril.

Su desaparición quedó reportada un día después y su cuerpo hallado la madrugada del 17 de abril en el sótano de dicho inmueble.

La mañana de este viernes, familiares y amigos de Edith Guadalupe velaron su cuerpo en una ceremonia privada realizada en un inmueble de Iztapalapa.

Audiencia y medidas legales en el caso de Juan Jesús

Reacciones familiares y defensa sobre la detención y acusaciones