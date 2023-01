Detienen a mujer por posible delito a las vías del Metro

A-AA+

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene bajo investigación a una mujer detenida por la policía auxiliar en estación Centro Médico del Metro por su probable participación "en el delito de ataques a las vías de comunicación por arrojar un aspa de plástico a zona de vías".

Las autoridades señalaron que la detenida se llama Viviana "N2, a quien se le presume inocente, por lo que será trasladada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.

Esta mañana de viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existen denuncias en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) por los "episodios anormales" que en los últimos días han ocurrido en el Metro de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador indicó que no puede dar detalle de las denuncias presentadas, luego de que se anunció que la Guardia Nacional tendría tareas de seguridad en las estaciones del Metro.

Sindicato del Metro rechaza sabotaje

Hace unos días, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino, aseguró que el choque de trenes en la Línea 3 del Metro, que dejó un muerto y 106 lesionados, pudo deberse a un asunto técnico por múltiples fallas como un cortocircuito o en el pilotaje automático, y no a un error humano, por lo que descartó que exista sabotaje por parte de trabajadores.

"Nadie en el mundo como obrero puede actuar en contra de su centro de trabajo. Nuestro centro de trabajo es todo (...) no puede aceptarse siquiera el pensar que hay un sabotaje. Tenemos trabajando 53 años de manera normal, salvo los problemas que se han dado por falta de presupuesto para dar mantenimiento, debido a las instalaciones", afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras respaldar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y apuntar que no se puede traficar con el dolor humano, refirió que hay una investigación judicial en curso: "Se tiene que ver si fue falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado, en fin, se tiene que saber qué sucedió, qué originó el accidente".