Detienen a mujer que abandonó a su bebé en Ecatepec

ECATEPEC

, Méx., marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Una mujer que en agosto del 2025 abandonó a su bebé en la, en el pueblo de Santa Tomás Chiconautla, en el municipio de

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, fue capturada por elementos de lacontras un incidente vial.Oficiales del Sector 11 realizabandel delito en calle Industrias, en esa comunidad ecatepense, cuando llegaron al sitio donde se había registrado el choque de una camioneta donde viajaba una pareja que alteraba el orden y había golpeado a otros vehículos.Al realizar unaa las dos personas, se halló que la mujer portaba entre sus ropas seis bolsas transparentes con hierba verde, con características propias de la, a quien se informó que sería presentada ante elpor delitos contra la salud.Los miembros de la corporación local continuaron con los procedimientos del aseguramiento y detectaron que"N", de 30 años, al parecer fue la persona que abandonó durante la madrugada del 9 de agosto de 2025 a un menor de aproximadamente tres meses de edad en, en la parte trasera de una pipa estacionada en la vialidad."Yo abandoné al bebé, pero no sabía... en una pipa, estaba ahí, vi que llegaron los, yo estaba viendo cuando se la llevaron; mi hijo iba a cumplir", señaló la mujer a los policías municipales.El menor fue atendido porde Protección Civil Municipal, a quien se halló sin lesiones y con, y fue trasladado alLa mujer fuepor la, presentada ante ely posteriormente trasladada al, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el abandono del bebé.