logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El reggaetón se hace presente en el Flow Fest

Fotogalería

El reggaetón se hace presente en el Flow Fest

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a reclutador vinculado al asesinato de Manzo

El Plan Michoacán muestra resultados con la detención del reclutador

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 02:17 p.m.
A
Detienen a reclutador vinculado al asesinato de Manzo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos del gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, detuvieron a Jaciel Antonio "N", identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas.

Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio "N" como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo.

Aseguró que siguen trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumenta un 6.1% la recaudación de impuestos en octubre
Aumenta un 6.1% la recaudación de impuestos en octubre

Aumenta un 6.1% la recaudación de impuestos en octubre

SLP

El Universal

El gobierno federal registra un aumento en sus ingresos totales

Detienen a reclutador vinculado al asesinato de Manzo
Detienen a reclutador vinculado al asesinato de Manzo

Detienen a reclutador vinculado al asesinato de Manzo

SLP

El Universal

El Plan Michoacán muestra resultados con la detención del reclutador

Transportistas prefieren bloquear y exigir seguridad a estar muertos
Transportistas prefieren bloquear y exigir seguridad a estar muertos

Transportistas prefieren bloquear y exigir seguridad a estar muertos

SLP

El Universal

Más de 1 millón de transportistas participan en protesta por condiciones seguras

Infonavit resolverá toda la cartera impagable en diciembre
Infonavit resolverá toda la cartera impagable en diciembre

Infonavit resolverá toda la cartera impagable en diciembre

SLP

El Universal

El titular del Infonavit asegura la resolución de la cartera impagable para diciembre. Conoce los detalles