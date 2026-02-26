Detienen y judicializan a 26 tras disturbios violentos en Guanajuato

LEÓN, Gto., febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La

(FGE) logró la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

penal depor ely lade 26 más detenidas durante los disturbios del domingo pasado en la entidad.Eldel Estado detalló que 48 personas fueron detenidas elpor hechos violentos en diversos municipios de Guanajuato, y 18 se encuentran libres bajo"Desde el primer momento, laradicó lascorrespondientes, integrandosólidos y contundentes, lo que ha permitido avanzar con firmeza en su".tienen laen losen su contra.Otras sepor su probable responsabilidad en la comisión detales como, delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de fuego.El domingo 48 personas fueron detenidas cuando se registrarondecomerciales, bloqueos y autos incendiados y aseguraron mil 46 objetos e indicios.La FGE detalló que procedió a lade 26iniciadas contra diversasAdemás, explicó que 18 personas quedaron en libertad bajo las, al no reunirse por el momento los elementos suficientes para formular imputación en su contra, sin que ello impida que se sigan lasque cada caso en particular presenta. Entre los indicios asegurados se encuentrande diversos calibres, cartuchos útiles, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares,, bidones con gasolina e instrumentos utilizados para la comisión de los hechos.