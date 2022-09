Develan escultura por los desaparecidos en parroquia de CDMX

A-AA+

Ante las más de cien mil personas desaparecidas en el país, en la parroquia de los Santos y San Damián develaron la escultura "Patria Llora por sus hijos".

Al término de la homilía dominical, el padre José de Jesús Aguilera, subdirector de radio y televisión del Arzobispado de México, bendijo la escultura y en entrevista resaltó que no se trata de un evento político, ya que es un acto de solidaridad con los familiares de las personas desaparecidas.

"No se trata de un acto político, es un acto de conciencia y solidaridad con los familiares, porque si bien no todos los desaparecidos son católicos, muchos de sus familiares sí necesitan de un apoyo más allá del legal, de búsqueda, es algo que los fortalezca en su interior", resaltó.

Detalló que la escultura representa a una mujer de rostro triste que se lleva una mano al pecho mientras que recarga la otra sobre un sostén y está arrodillada en actitud de hacer oración, pero al mismo tiempo, como reflejo de cansancio al estar buscando a alguien bajo tierra.

Resaltó que representa a todas las madres, esposas, hijas, hermanas, familiares o compañeras, pero al mismo tiempo, a la patria que llora por sus hijos desaparecidos y por los hijos de otras naciones que desaparecieron en territorio mexicano.

Explicó que está orientada hacia la puerta de la iglesia en representación de tantas oraciones elevadas al cielo para poder encontrar al ser querido, vivo, pero si no fuera el caso, por lo menos, muerto para darle una digna sepultura.

El padre José de Jesús Aguilera, en la ceremonia religiosa, pidió a los asistentes orar por las personas desaparecidas en el país.

"No podemos ir a buscar como sus padres o madres en los estados, pero por lo menos nos unimos en una acción de oración para la gente que desaparece: niños, niñas, padres, madres, abuelos y por lo menos encuentren sus restos de quien están buscando", mencionó.

También pidió orar por el presidente, gobernadores y alcaldes para realicen un mejor gobierno en sus dependencias.

"Pedimos por el presidente, gobernantes y representantes de las alcaldías para que hagan lo que tienen que hacer, cuestiones como la del metro o desapariciones y hagan lo que tengan que hacer", mencionó.

Durante la develación, los asistentes a la misa dominical rezaron un padre nuestro, se persignaron ante la imagen y con aplausos dieron por terminando en evento.