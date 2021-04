"Devuélvanos el botín", es lo único que hay detrás de la derecha y sus intelectuales: Taibo II

Paco Ignacio Taibo II, Director del Fondo de Cultura Económica (CFE), dijo esta noche que detrás de la derecha mexicana y de sus intelectuales lo único que hay es un "devuélvanos el botín".

Entrevistado en el programa "Los Periodistas", que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, y que se transmite de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas por el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire, Taibo II aseguró que una parte de la intelectualidad exorgánica, que vivió a costillas del Estado mexicano, se está alineando a la oposición del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se están alineando con la oposición de este país y se están alineando en términos de discurso político, en mensaje, en transmisión, en propaganda, y son portavoces. Lo mismo encuentras en los medios de comunicación, una extraña mayoría de calumniadores profesionales", explicó el funcionario durante la entrevista.

"Yo creo que el ambiente está altamente caliente. Pero no solo hablas por tus hechos, hablas por tu pasado. A mí me parece fascinante cuando observo los fenómenos del ataque despiadado contra el Gobierno, la ausencia de propuesta", señaló.

"Los chayoteros de ayer son los portavoces de la llamada libertad de expresión de hoy. ¿Alguien que desconozca la historia les dará credibilidad?", cuestionó Paco Taibo.

Taibo relató que cuando tenía 20 años le tocó ver cómo Jacobo Zabludovsky hablaba por un teléfono rojo que pudo haber sido la línea directa entre Televisa y la Secretaría de Gobernación.

"Todos los días le leía los titulares a Gobernación. Me pareció burdo. Repetí el paso más veces para confirmar que era cierto. No me consta que hablara con Gobernación, pero lo que se oía era:´sí, señor, sí, señor´".

Paco Taibo recordó que en administraciones pasadas, reporteros cobraban por asistir a las giras presidenciales.

"He visto cientos de operaciones de corrupción en los medios", dijo el funcionario durante la entrevista trasmitida por SinEmbargo Al Aire. "He visto mecanismos de censura por todos lados, desde las más ridículas hasta las más insultantes", añadió.

Durante su recorrido por las experiencias que tuvo de cerca con la censura en México, Paco Taibo relató que alguna vez escuchó a Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, lamentando que publicaran a Efraín Huerta, quien era su amigo, antes que a él.

Taibo aseguró que cuando ganó el Premio Planeta, el autor de El laberinto de la soledad llamó personalmente para pedir que no le entregaran el reconocimiento a él.

"No vamos a practicar los de la Cuarta Transformación la censura que nos pusieron en otras épocas. La censura empieza con el rival, luego te censuras a ti mismo", dijo el Director del Fondo de Cultura Económica.