Día de la Bandera. Cinco datos curiosos sobre el símbolo patrio

A-AA+

En México, existen diferentes fechas para conmemorar momentos y personajes históricos. Dentro del calendario nacional se encuentran marcados el Día de la Independencia, de la Revolución, de la Batalla de Puebla y muchas más.

No obstante, cada 24 de febrero se conmemora una de las fechas más importantes para los mexicanos: el Día de la Bandera. Existen diferentes curiosidades en torno a este día que, aunque no es de asueto, representa una fecha histórica de la nación.

La bandera mexicana, junto con el Escudo nacional y el Himno Nacional, constituyen los símbolos más relevantes del país. Su estructura rectangular se conforma por 3 paneles tricolor con un profundo significado: el verde representa la esperanza; el blanco la unidad; y el rojo la sangre de los héroes que murieron por la patria.

La Bandera de México, una de las más bonitas del mundo

En 2008, el diario español "20 Minutos" realizó una votación internacional para elegir a la bandera más bonita del mundo.

El símbolo patrio tricolor quedó en la primera posición con 901 mil 627 puntos. El segundo lugar se lo llevó Perú con 340 mil 901 puntos; y el tercer lugar lo obtuvo Guatemala con 272 mil 541 puntos.

La bandera mexicana ha tenido un total de 12 diseños

A lo largo de la historia, la bandera de México ha atravesado por diferentes modificaciones. No fue hasta 1968 que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz adoptó la silueta de la que conocemos hoy en día.

Sin embargo, se estima que pasó por un total de 12 diseños desde su creación en 1821. Hay que recordar que la primera bandera fue creada por Miguel Hidalgo durante la Guerra de Independencia, esto de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.

¿Qué presidente decretó el Día de la Bandera?

De acuerdo con la efeméride, el primer Día de la Bandera se conmemoró un 24 de febrero de 1934. Sin embargo, el primer presidente que lo oficializó fue Lázaro Cárdenas en 1940, hacia el fin de su sexenio.

La bandera nacional es una de las más grandes del mundo

En el año 2011, la bandera de México rompió un récord Guinness por la más grande de América.

Y no es la del Zócalo de la Ciudad de México, sino la que se ubica en la Gran Plaza de Piedras Negras, Coahuila. El ejemplar del lábaro patrio mide 60 metros de largo, 34 metros de ancho, pesa 54 toneladas y posa sobre un asta de 120 metros de altura

¿Dónde se manufactura la Bandera de México?

Por último, uno de los datos interesantes de esta fecha es que existe un taller especial de la Secretaría de la Defensa Nacional que elabora se encarga del teñido, confección, corte y sastrería de la bandera de México.

Específicamente, es la Dirección de Fábricas de Vestuario y Equipos, misma que surgió en 1982 con la finalidad de abastecer al Ejército mexicano.