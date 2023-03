Dichos de William Barr y Mike Pompeo contra México, falsos, afirma Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard afirmó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoce que México está trabajando en contra de los cárteles, y señala que ha sido "muy presionado" durante su comparecencia.

En entrevista a medios, aseguró que Blinken dijo que "México está haciendo mucho" para este tema.

"El senador que estaba haciendo las preguntas, pues quiere armar toda su campaña en base a descalificar a México, eso es politiquería, y él sabe que es falso lo que está diciendo", apuntó.

El funcionario sostuvo que, al igual que los dichos del exfiscal de Estados Unidos, William Barr y el exsecretario Mike Pompeo, son falsos, pero les conviene electoralmente.

"Yo creo que es un recurso electoral y tenemos que estar conscientes de eso y no es nuevo, fue la pasada campaña, fue igual. Entonces nos vamos a defender y diremos lo que tenemos que decir y no perder la sangre fría", expuso.

Ebrard Casaubon informó que se reunió con fiscales de casi todo el país, para exponer los avances sobre la demanda contra las empresas fabricantes de armas, así como datos sobre el impacto del fentanilo en Estados Unidos.

Subrayó que el mayor número de personas detenidas por traficar fentanilo son ciudadanos de Estados Unidos, no son migrantes, ni mexicanos, como dicen los legisladores estadounidenses.

"Las mayores detenciones se dan en aduanas. Entonces es obvio que lo que tenemos que hacer los dos países es mejorar nuestro equipo, y aquí ya les presenté yo esa información porque les es útil, es importante que la tengan y también les di a conocer qué es lo que México está haciendo en esa materia", apuntó.

Expuso que en abril viajará a Washington DC, Estados Unidos, y el tema primordial para México es el esfuerzo para reducir el tráfico de armas a México.

El exfiscal general estadounidense, William Barr, afirmó en un artículo en el The Wall Street Journal que al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le gusta "invocar celosamente la soberanía de México para impedir que los estadounidenses tomen medidas, mientras entrega la soberanía a los narcoterroristas".

El exfiscal respondió a un artículo del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, del pasado 11 de marzo.

Barr mencionó que Ebrard "cita mi presión para cooperar contra los cárteles en 2019 y 2020. Argumenté entonces, como ahora, que los cárteles se pueden desmantelar de manera efectiva si EU y México se unen en una campaña total, utilizando todas las herramientas que tenemos".

El exfiscal argumentó que el titular de la SRE "ignora los obstáculos para el progreso real. Primero, el control de los cárteles sobre México es tan fuerte que México carece de la capacidad de liberarse de su dominación".

Esta impotencia se debe en gran parte al éxito de los cárteles en corromper al gobierno de México en todos los niveles. Liberarse requerirá la ayuda de Estados Unidos dentro de México, con suerte trabajando en cooperación con los mexicanos", señaló.