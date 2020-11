Dictan formal prisión a presunto participante en secuestro de Silvia Vargas

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Iván Silvio Gabriel Pisacco, supuesto integrante de "Los Rojos" e identificado como uno de los participantes en el secuestro de Silvia Vargas Escalera, hija del empresario Nelson Vargas.

Con esto Pisacco, quien era buscado desde 2009, quedó sujeto a proceso por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

Iván Silvio Gabriel Pisacco fue detenido el 1 de marzo pasado en Buenos Aires, Argentina, país de donde es originario, luego de permanecer prófugo durante 11 años y viajando en al menos cuatro países.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR), el hombre figura como aval de quien habitó la casa de seguridad donde permaneció secuestrada Silvia Vargas en el año 2007 y se descubrió que quien rentó ese inmueble ya murió.

La extradición del ahora indiciado se concluyó en días pasados con su llegada a Torreón, Coahuila desde donde fue trasladado vía terrestre al Centro Federal de Readaptación Social 14 "Durango" para ser internado y que rindiera su declaración preparatoria.

Ante el anuncio de la FGR sobre el auto de formal prisión dictado contra Pisacco, el empresario Nelson Vargas consideró que esto abre la posibilidad de que todos los miembros de la banda que secuestró a su hija sean sentenciados.

"Esto es una luz en el camino para que todos los miembros de la banda sean sentenciados, este argentino seguramente dará evidencias de los que están siendo consignados pero no sentenciados, o sea, toda la banda de los Ortiz González", señaló a través de un mensaje dirigido a medios de comunicación.

"Me duele mucho recordar aquel suceso, sin embargo, para mí es muy importante que la sociedad sepa que cuando a uno le pasa una tragedia como la que a mí me pasó es importante darle seguimiento y llegar hasta las últimas consecuencias, no olvidarnos de los casos".

Recordó que a 13 años del secuestro de su hija, el Poder Judicial de la Federación (PJF) únicamente ha sentenciado a uno de los participantes en el plagio y homicidio de Silvia Vargas.