Dinero de ricos sirve para 5 meses de gasto del gobierno: Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, criticó la lista de personajes con riqueza de "Forbes" y dijo que ese dinero sólo alcanzaría para cinco meses del gasto del gobierno federal.

En su blog personal, el empresario explicó que el gasto del gobierno federal presupuestado para el 2021 es de seis billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos, lo que equivale a 314 mil 158 millones de dólares, tomando en cuenta un tipo de cambio de 20.04 pesos por dólar estadounidense, con cifras de Banxico al 2 de diciembre de 2020.

"Por lo tanto, si se logra confiscar toda la riqueza de las personas en la lista (de Forbes), alcanzaría para cinco meses de gasto del gobierno federal", aseguró.

Salinas Pliego dijo que no sirve confiscar la riqueza y el único camino hacia la prosperidad incluyente es crear más riqueza.

Agregó que es necesario un clima de libertad, de confianza y de legalidad que favorezca la innovación, la competencia, la inversión y la creación de empresas y empleos que benefician a millones de familias.

El dueño de Grupo Salinas aseguró que es iluso pensar que el gobierno puede ingresar a sus arcas el producto de la confiscación.

"Hay que considerar que esa famosa 'riqueza' está formada por acciones de empresas cotizadas en bolsa, que emplean a millones de personas y sirven a muchos millones de clientes", destacó.

Salinas Pliego detalló que estás acciones no puede venderlas.

"Si el gobierno decide no vender las acciones, sino quedarse a operar las empresas con la idea de generar utilidades y pagar dividendos, ¿cuál será la probabilidad de que tenga éxito?", cuestionó.

El empresario sentenció que la probabilidad de que exista un gobierno empresario exitoso es cercana a cero.