Dio inicio El Buen Fin 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- La decimocuarta edición de El Buen Fin arrancó con una participación de alrededor de 190 mil comercios que esperan ventas por 165 mil millones de pesos entre este viernes y el próximo lunes, de acuerdo con estimaciones del sector privado.

En el banderazo de salida, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, dijo que el sector terciario genera siete de cada 10 empleos del país, es responsable de 66% del Producto Interno Bruto (PIB) y cuenta con 4.8 millones de afiliados en el país.

De la Torre invitó a los consumidores a realizar un consumo responsable y a comprar en tiendas locales formales, ya que al pagar con tarjeta de crédito o de débito participarán en el sorteo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que defenderá a los consumidores y hará que los comercios cumplan, aunque por equivocación en una tienda se etiqueten mal los productos y se pongan precios más bajos de lo que realmente cuestan.

El titular de la dependencia, Iván Escalante, dijo que harán “que cumpla el proveedor, porque el consumidor tiene derecho de adquirir el producto o servicio en lo que está marcado y lo vamos a defender”.

Por ejemplo, si se pone un precio de 2.50 en lugar de 250 pesos, el comercio tiene que cumplir. Además, Profeco revisará las “letras chiquitas” y que los comercios sean muy claros en el límite de productos que puede adquirir una persona.

Por ello, es necesario que los comercios “sean claros en las condiciones de venta. Es una recomendación que siempre damos: ser claros en garantías y condiciones”, dijo.

En caso de que un proveedor no quiera cumplir con la venta de un producto como estipulaba la promoción o no quiera darlo al precio que dice la etiqueta, la Profeco primero buscará una conciliación entre cliente y el comerciante y, si no hay acuerdo, se llamará al área de verificación de la procuraduría.

Durante El Buen Fin la Profeco instalará módulos de orientación y conciliación en los centros comerciales para que las diferencias se resuelvan.

La procuraduría también urgió a los consumidores a estar atentos ante posibles fraudes, lo que incluye anuncios engañosos o descuentos muy atractivos que difícilmente son una realidad.

En la Revista del Consumidor la dependencia pidió a los consumidores tener cuidado de los delincuentes que pueden hacerse pasar como comerciantes.