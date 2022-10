Diputada trans se fuma un "churro" de marihuana afuera en San Lázaro

La diputada federal de Morena, María Clemente, fue captada fumando marihuana en inmediaciones de la Cámara de Diputados.

Lo anterior previo a que iniciara el debate de la minuta para ampliar la presencia del Ejército en las calles.

La legisladora se reunió con promotores de la cannabis, quienes fueron recibidos frente al frontispicio del recinto legislativo de San Lázaro. Posteriormente, se dirigieron a los jardines de la Cámara para sembrar semillas de cáñamo.

El encuentro, explicó la diputada, se dio en el marco de los 530 años de la cannabis en México, motivo por el que también acompañó a los colectivos pro marihuana, quienes solicitaron al ejército y las Fuerzas Armadas no quemar cultivos, y en su lugar, "usarlos con fines de investigación y productos médicos".

"¿En qué sirve la destrucción de los cultivos de mariguana hoy en México? ¿De qué nos sirve que destruyan tres toneladas de mariguana y las quemen? ¿Por qué no hacen pomadas? ¿Por qué no piensan en estudiarla? ¿Por qué siguen teniendo esa visión?

"Pedimos al gobierno nacional, federal, y en especial a la Guardia Nacional que dejen de destruir, porque es destruir el trabajo de la gente, es destruir meses y meses de sol y agua, es destruir la naturaleza", declaró Andrés Saavedra Avendaño, integrante de la organización Tierra y Libertad para Sembrar.

La diputada María Clemente García le da el "golpe" a un cigarro de mariguana. Afirma que su bancada le ha quedado a deber a los consumidores su legalización ¿Qué opinan? pic.twitter.com/7NoEvWoSJO — Ximena Mejía (@XimenaHinojosa) October 12, 2022