Diputado José Luis Sánchez propone impuesto a grandes patrimonios

Multas y sanciones penales se aplicarán en caso de incumplimiento del pago del impuesto.

Por El Universal

Marzo 03, 2026 08:17 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El diputado José Luis Sánchez González (PT) propuso reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer un impuesto sobre los patrimonios netos (inmuebles, autos, barcos, aviones, acciones, depósitos bancarios, inversiones, derechos, títulos, obras de arte y joyas) que sean superiores a 100 millones de pesos.

Detalles confirmados

Éste se cobrará al término de cada año fiscal correspondiente, a las personas físicas residentes en México y en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

La iniciativa del legislador petista plantea cobrar una tasa anual de 1.5% a personas con un patrimonio de 100 millones a 500 millones de pesos; 2.5% a quien tenga de 500 millones a mil millones de pesos; y 3.5% a quien posea más de mil millones de pesos.

¿Cómo se aplicará el impuesto y sus sanciones?

El proyecto establece que lo recaudado se destinará íntegramente para la creación del "Fondo para la Justicia Social", para la reducción de la pobreza y la atención de los grupos vulnerables mediante programas sociales.

"La recaudación por un impuesto a los grandes patrimonios serviría como apoyo para la población en situación de vulnerabilidad económica, implementando programas sociales y de desarrollo, a fin de garantizar derechos como a la educación, salud o vivienda", refiere el documento.

La reforma propuesta plantea que ante el incumplimiento del pago de impuestos, se aplicarán multas equivalentes al doble de la contribución no realizada, "y la responsabilidad penal aplicable en los términos del Código Fiscal de la Federación".

