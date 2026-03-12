Diputado suplente de Mayer espera trabajar más tiempo en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).-

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de, reconoce quetras la expulsión del actor del reality show "La Casa de los Famosos"; sin embargo, confía en que el partido y el propio Sergio le den más tiempo para legislar en San Lázaro.En entrevista con EL UNIVERSAL, el congresista platicó que su experiencia como comerciante de la, y los trabajos en pisca de algodón, chile y jitomate que hizo cuando vivió de mojado en los Estados Unidos, le dan una visión distinta de cómo se debe legislar en el país."Yo no soy un político así de lleno, soy unque viene de a pie, no soy político, nunca he recibido nada de gobierno, yo vivo de mi trabajo, he vivido siempre de mi trabajo. Desde los 15 años partí a los Estados Unidos, fui migrante, trabajé en el campo en piscar algodón, sandías, chiles, jitomate, y después fui comerciante en la central, lo que me permitió darles estudio a mis cuatro hijos, todos universitarios", declaró.de Temoaya, Estado de México, se reconoció como "Obradorista de toda mi vida". Explicó que en las comunidades alejadas, no llegan los servicios especializados de salud, por lo que quiere impulsar una iniciativa en la materia."Yo estoy orgulloso de ser Otomí, a nosotros los analfabetos y los que hablamos en la lengua siempre nos discriminaban, pero ahora que estoy aquí, como diputado, quiero propone esta iniciativa, porque muchos vienen hasta de otros estados para curarse en la Ciudad de México, y creo que cada estado debe de tener todas sus especialidades en materia de salud, y que abran en cada estado una institución de", expuso.-----tuvo que dejar su lugar a Mayer por petición del partidoEl, recordó que en las elecciones de 2024, él salió electo como diputado plurinominal por tómbola, pero tuvo que dejar su lugar apor petición del Partido.Explicó que a pesar de que en su momento interpuso una, el tema está zanjado, y ahora ve a Mayer como un"Cuando Sergio se fue no me dijo a dónde iba, no más me dijo "me voy por dos meses, ahí te quedas, yo sé que vas a representar ay lo vas a hacer muy bien", y yo digo, pues que la que le vaya bien en donde esté, él es dey sí hubo diferencias entre él y yo, pero somos del mismo equipo, entonces yo le doy mis respetos. Es lo único que puedo decir, y el tiempo que esté yo aquí voy a trabajar con muchas ganas", señaló.Sobre la suspensión de los derechos políticos a, por parte de lay Justicia de, Luis Morales se dijo respetuoso de las decisiones partidistas, aunque reconoció que si se le permite continuar, lo hará con gusto."Yo no vengo a confrontar a nadie,es mi partido y lo voy a defender a capa y espada, a mi partido y a la Presidenta. Yo voy a hablar con mi trabajo nada más, sin grillas, no vengo a grillarle al compañero, si me permiten quedarme otro tiempo, con gusto, y si él pide regresar, pues ni modo, es su espacio", concluyó.