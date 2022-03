Diputados acuerdan convocar a Delfina Gómez a reunión el 6 de abril

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó convocar a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, a un encuentro privado el próximo 6 de abril. Lo anterior luego de que la funcionaria federal pidió tiempo para allegarse de más información que permita solucionar el problema de la cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo.

El presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, aseguró que la reunión sí estaba programada para este miércoles, sin embargo, quedó pospuesto a petición del enlace de la SEP, y reiteró que "si lo decide la mayoría, se podría llevar la comparecencia de la funcionaria ante el pleno".

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que el encuentro no para este miércoles no se convocó de manera "oficial": "No hubo ninguna invitación ni convocatoria a la maestra Delfina, no hubo nada oficial. Ella está trabajando en cómo hacer que este beneficio prevalezca, va a estar dándonos información en los próximos días".

Detalló que la titular de la SEP, se ha dedicado a hacer una evaluación del programa: "Está haciendo el análisis de cómo eficientar estos beneficios del programa que van a continuar, eso me lo comentó en conversación telefónica que tuvimos estos días. No hubo ningún desaire".

Finalmente, Ignacio Mier, líder de Morena, reconoció que la noche de este martes, funcionarios de la SEP pidieron un plazo para realizar la reunión; "y se hará sin problemas".