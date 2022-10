Diputados aprueban en lo general Ley Federal de Ingresos 2023

A-AA+

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley Federal de Ingresos 2023.

Se avaló por 266 votos a favor por parte de Morena, PVEM y PT, 212 sufragios en contra del PAN, PRI, PRD y MC, así como cero abstenciones.

Tras su aprobación en lo general, se procede a su discusión en lo particular. Hasta el momento se tiene cuenta de más de 500 reservas.

El dictamen calcula que durante el ejercicio fiscal de 2023, la Federación percibirá 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, de los cuales 4 billones 623 mil 583.1 millones de pesos corresponderán a impuestos; 470 mil 845.4 ingresarán por Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, mientras que 34.6 millones de pesos serán por Contribuciones de Mejoras.

También estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre 1.2% y 3.0%, prevé un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar, una tasa de interés nominal promedio de 8.95% y una plataforma de producción de petróleo de 1 millón 872 miles de barriles diarios.

Durante el debate, el diputado del PRD, Marcelino Castañeda, denunció que la Ley de Ingresos "está diseñada de manera irresponsable".

"Ustedes tienen la consigna de defender los caprichos de los megaproyectos cueste lo que cueste aún poniendo en riesgo los sentimientos de nuestra nación", declaró.

En defensa del dictamen, el diputado Benjamín Robles, del PT, aseveró que el proyecto es más que responsable, "y coadyuva a resolver el desastre que nos dejaron"; "y no vamos a dejar de recordarles el daño que le hicieron a la gente, las ruinas en las que dejaron a este país, el desastre que fueron sus desgobiernos, y la corrupción que ustedes convirtieron en su forma de gobernar".

Manuel Herrera Vega, de MC, advirtió que el dictamen contiene escenarios en donde las proyecciones de recaudación, de recuperación, de crecimiento económico y de inflación, "no son optimistas", por lo que auguró un escenario de estancamiento económico con la inflación más alta en los últimos años.

Gilberto Hernández, del PVEM, defendió la Ley y aseguró que el paquete económico es prudente y realizable.

"La Ley de Ingresos está hecho a favor de todas y todos los mexicanos, por cuarto año consecutivo no se incrementan los impuestos, y tanto la recaudación como los ingresos tributarios han aumentado", dijo.

El diputado Gerardo Peña, del PAN, aseveró que la presente Ley de Ingresos plantea un endeudamiento de 1.2 billones de pesos y deja ver con claridad "que la economía nacional vive de oxígeno artificial", mientras que Francisco Yunes Zorrilla, del PRI, sentenció que este proyecto "le incumple al país, no da respuesta a los grandes desafíos del presente, y desoyó al sector primario del país".