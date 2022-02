Diputados de AN acusan que Alerta de Género no da resultados en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Los casos de feminicidio en la Ciudad de México no deben quedar en simples pronunciamientos de papel desde la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, "sino llevar un proceso indagatorio ágil que de tranquilidad y confianza tanto a las familias de Michell y Brenda, como al resto de mujeres que son víctimas de violencia y no encuentran eco en la autoridad para que las cuide".

Así lo manifestaron los diputados locales del PAN, Diego Garrido López y Héctor Barrera Marmolejo, al atribuir la violencia que sufren las mujeres en la capital, a una Alerta de Violencia de Género que no funciona, ni tiene el interés propio de la jefa de Gobierno, pese a que fue acción decretada por una presión social y de la oposición, cuando en 2019 hubo una epidemia de secuestros contra ellas en el Metro.

Sin acciones reales

"No hay acciones reales en Gustavo A. Madero, Xochimilco, ni en Iztapalapa o en algunas zonas del sur de la Ciudad, que siguen siendo demarcaciones inseguras para las mujeres. La Ciudad de México ha llegado a ocupar los primeros lugares a nivel nacional en feminicidios", acusaron.

Por ello, anunciaron que solicitarán al Gobierno central, informar al Legislativo y a la opinión pública, las acciones reales que se han realizado para garantizarle a las mujeres un ambiente seguro y sin peligro.

"Con razón el desdén del presidente de no hacerle caso a las marchas feministas, crítica a las mujeres que exigen respeto y las mira con celo porque no comparten las políticas de su Gobierno", acusó Garrido López.

Añadió que "con razón el maltrato a las manifestaciones por parte del Gobierno de Sheinbaum, al tratar de encapsularlas con policías, en lugar de atenderlas y dialogar para conocer el dolor que sufren por una desaparecida, una maltratada o una ultrajada".

En contraste, lamentó que las comisiones de Derechos Humano capitalina y nacional siguen en silencio ante los feminicidios, además de que no emiten recomendaciones claras a los gobiernos de la 4T, frente a la violación sistemática de derechos de las mujeres, al máximo grado, que terminan con su vida.

Barrera Marmolejo recordó que en enero pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró que, en 2021, los feminicidios bajaron 7%, "pero la realidad fue otra, porque no contaron las desapariciones forzadas o la violencia en silencio por falta de mecanismos de denuncia anónima para las mujeres. Las violaciones se incrementaron 30% y la violencia familiar mantiene su ritmo", denunció.

Ante ello, solicitó a las y los diputados de la 4T, reconsiderar siempre su voto en temas de la mujer y su seguridad, "para que no voten con resentimientos y sea con la razón", exigió.