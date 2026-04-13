Diputados definen 100 perfiles para Consejo General del INE

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La Cámara de Diputados publicó la lista de los 100 perfiles que aprobaron la evaluación de "idoneidad", en el proceso para ocupar tres vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Perfiles aprobados y controversias en la selección

Llama la atención que perfiles como el de María del Carmen Alanís, exmagistrada del Tribunal Electoral, quedaron fuera a pesar de su experiencia, mientras que perfiles abiertamente cercanos a Morena continúan en la contienda.

De acuerdo con el Comité Técnico de Evaluación, de los 328 aspirantes que realizaron el examen escrito, calificaron 164. De ese total, 100 perfiles aprobaron la evaluación de idoneidad, que calificó currículum vitae (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

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Entre los aspirantes al Consejo General del INE que siguen en el proceso y cuentan con vínculos directos o ideológicos con la autollamada 4T, destacan:

Diana Talavera Flores, históricamente impulsada por el bloque de John Ackerman y Morena en la Ciudad de México, y Guadalupe Álvarez Rascón, hija de José Antonio Álvarez Lima, quien es senador de Morena por Tlaxcala.

También pasó a la próxima fase, Iulisca Zircey Bautista Arreola, esposa de Daniel Fajardo Ortiz, quien se ha desempeñado como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu, dependencia del gobierno federal de Morena.

En la lista de los hombres, se encuentra Armando Ambriz Hernández, actual presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, criticado por sus resoluciones en favor del oficialismo; así como Bernardo Valle Monroy, quien hasta 2024 se desempeñó como consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), señalado públicamente por la oposición de, presuntamente, avalar y operar a favor de la reestructuración y recorte del instituto, promovido directamente por la Jefatura de Gobierno de Morena en la Ciudad de México.

Fase de entrevistas y criterios de evaluación

Además, siguen en la contienda César Ernesto Ramos Mega, quien —al igual que Valle Monroy— como consejero del IECM cuenta con un historial de votaciones alineadas sistemáticamente con la reforma electoral local impulsada por el gobierno de Morena en la capital; mientras que Luis Alberto Hernández Morales, destaca por su cargo como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), criticado por su documentada cercanía y presunta subordinación a las administraciones estatales de Morena (de Jaime Bonilla y de Marina del Pilar).

De acuerdo con la convocatoria, tras la conclusión de la tercera etapa iniciará la fase de entrevistas, en la que se calificará: Autonomía e independencia; trayectoria profesional; logros y participación en materia democrática; principios democráticos, de género y de inclusión; virtudes, valores y ética profesional; vocación para el servicio público; claridad y calidad la expresión escrita; capacidad de argumentación; y capacidad de detección de problemas y soluciones del Sistema Electoral.

Las entrevistas se realizarán del 14 al 16 de abril, y posteriormente se definirán las quintanas, en las que por resolución del tribunal debe de haber una persona integrante de grupos vulnerables.

Entre los 100 finalistas se encuentra 14 personas que se autoreconocieron como integrantes de grupos vulnerables: cinco de la comunidad LGTB, tres personas con discapacidad, tres de la comunidad indígena, un adulto mayor, y dos de la comunidad migrante.