Diputados definen Comisión Permanente; dejan fuera al PRD, de nuevo

El pleno de la Cámara aprobó este lunes por la noche el nombramiento de los integrantes de la Comisión Permanente, que entrará en funciones este martes cuando se decrete el cierre del periodo ordinario de sesiones, sin embargo, a pesar de que el PRD cuenta con 12 diputados, no tendrá espacio en esta representación.

Este dictamen obtuvo 355 votos a favor, 12 en contra y una abstención, lo que es mayoría calificada y se ordenó su publicación. Morena tendrá 10 diputados en la Permanente; 3 el PAN; dos el PRI; dos el PT; 1 MC y 1 el PES.

La lista de los integrantes de la Comisión Permanente es la siguiente:

1 Dip. Moisés Ignacio Mier Velazco MORENA Dip. Pablo Gómez Álvarez MORENA

2 Dip. Aleida Alavez Ruiz MORENA Dip. María del Carmen Bautista Peláez MORENA

3 Dip. María Guillermina Alvarado Moreno MORENA Dip. Jorge Ángel Sibaja Mendoza MORENA

4 Dip. María de los Ángeles Huerta del Río MORENA Dip. Erwin Jorge Areizaga Uribe MORENA

5 Dip. Marco Antonio Andrade Zavala MORENA Dip. Flora Tania Cruz Santos MORENA

6 Dip. Nayeli Arlen Fernández Cruz MORENA Dip. Carmen Medel Palma MORENA

7 Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala MORENA Dip. David Bautista Rivera MORENA

8 Dip. Benjamín Saúl Huerta Corona MORENA Dip. Katia Alejandra Castillo Lozano MORENA

9 Dip, Laura Imelda Pérez Segura MORENA Dip. Emmanuel Reyes Carmona MORENA

10 Dip. Arturo Roberto Hernández Tapia MORENA Dip. Raquel Bonilla Herrera MORENA

11 Dip. Miguel Alonso Riggs Baeza PAN Dip. Juan Carlos Romero Hicks PAN

12 Dip. Karen Michel González Márquez PAN DIp. Jacqueline Martínez Juárez PAN

13 Dip, Iván Arturo Rodríguez Rivera PAN Dip. Cecilia Patrón Laviada PAN

14 Dip. Dulce María Sauri Riancho PRI Dip. René Juárez Cisneros PRI

15 Dip. Marcela Guillermina Velasco González PRI Dip. Cruz Juvenal Roa Sánchez PRI

16 Dip. Reginaldo Sandoval Flores PT Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez PT

17 Dip. José Luis Montalvo Luna PT Dip. Ana Karina Rojo Pimental PT

18 Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz MC Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla MC

19 Dip. Jorge Arturo Arguelles Victorero PES Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina.

Sobre este asunto, el PRD se quejó por no tener un espacio en voz de su coordinadora parlamentaria, Verónica Juárez Piña, quien dijo que otra vez la Cámara de Diputados había dejado sin representación a su bancada en la Permanente y acusó que los grupos minoritarios han tenido que enfrentar dificultades para poder participar en los trabajos legislativos, o para usar la tribuna.

Agregó que en el nombramiento de los integrantes de la Permanente deben de representarse los principios de pluralidad que se utilizan en todo y no sujetarse a una fórmula contraria que resulta arbitraria contra la democracia.

"Lo que nos resulta totalmente inaceptable desde cualquier punto de vista. Este acuerdo pasa por encima de los derechos de representación que tenemos los grupos parlamentarios y que conculca el principio de pluralidad con el que rigen los órganos de gobierno, comisiones, comités y hasta los grupos de amistad que forman parte del Congreso, y en específico de esta Cámara", dijo Verónica Juárez.