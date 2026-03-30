Diputados del PAN exigen castigo por derrame petrolero

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El PAN presentó este lunes una

penal en contra de quienes resulten responsables por la probable comisión de

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derivados del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, con afectaciones directas en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.La querella se basa en que, por acción u omisión, funcionarios de Pemex hayan, tolerado o encubierto los hechos que derivaron en el derrame toxico a las aguas mexicanas.La Coordinadora de Medio Ambiente del CEN PAN,, precisó que este tipo depueden tener una sanción de uno a nueve años de prisión, pero puede tener agravantes si se comprueba la negligencia de "huachicol marítimo" de petróleo, lo cual eleva lade prisión."Sonpara recibir un Mundial, sonpara controlar un país que esta incendiado por el narco y sonpara sacar adelante una crisis ambiental por el 'huachicoleo' de petróleo", declaró, diputado federal y vocero del GPPAN, dijo que sea quien haya incurrido en fallas de supervisión, mantenimiento, operación o contención de instalaciones relacionadas con hidrocarburos."La presidentaestuvo más preocupada por investigar quién se había estado asoleando desde Palacio Nacional que por investigar quién es el responsable delen el Golfo de México", expresó.Añadió que laha preferido hablar de los costos de regidores y congresos locales que atender el derrame y laen el Golfo de México "que provocó su Gobierno, que provocaron sus funcionarios corruptos de Pemex y la falta de mantenimiento en los ductos"., diputado federal del PAN, sostuvo que "una vez más, nos damos cuenta como el narco Gobierno de Morena, está siendo cómplice de unade gran magnitud"."Desde, no vamos a hacer de oídos sordos y pedimos que se llegue a laspor eso estamos presentando estapara que no haya pretextos y se llegue a castigar a los responsables de cualquier instancia gubernamental o privada", aseveró.Chimal recordó que miles de kilómetros de costa desde Tabasco hasta Tamaulipas son los afectados: "No vamos a permitir que el Gobierno trate de encubrir este trágico hecho ambiental"., diputado federal del PAN, abundó sobre la importancia de que se lleve a cabo unahasta las"Ya van prácticamente un mes y no se han dado a conocer los motivos exactos de este derrame; estamos enmarcando estaen eldelque habla de delitos de carácter ambiental en contra de autoridades de Pemex y Profepa por su omisión", agregó.Téllez reiteró que la omisión en la contención oportuna, así como la posible negligencia en el manejo de infraestructura petrolera, pueden constituirtanto de particulares como de servidores públicos. Asimismo, el daño a ecosistemas marinos puede ser considerado de carácter irreversible o de difícil reparación, lo que agrava la conducta conforme a los tipos penales señalados.Finalmente,, exdirector de la Conagua, apuntó que "la ineptitud de Morena ocasiona, como siempre,".