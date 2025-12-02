logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

Fotogalería

Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Diputados del PAN solicitan aplazamiento de la discusión de la Ley Nacional de Aguas

Diputados del PAN advierten sobre los impactos negativos de la centralización del agua en la nueva Ley Nacional de Aguas.

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 03:59 p.m.
A
Diputados del PAN solicitan aplazamiento de la discusión de la Ley Nacional de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Diputadas y diputados del PAN, que integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, solicitaron el aplazamiento de la discusión de la reforma por la que se crea la Ley Nacional de Aguas, programada para su debate y votación la mañana de este miércoles.

En conferencia de prensa, las y los legisladores albiazules reconocieron que ha habido más de 90 cambios al proyecto, pero aseguraron que la mayoría son de forma y no de fondo.

"Es un documento sumamente parchado, apresurado, y con una profunda deficiencia. Este dictamen sufrió más de 90 modificaciones en la comisión, ajustes de redacción, correcciones de técnica legislativa, cambios forzados a la iniciativa presidencial que, de origen, estaba mal hecha, pero incluso con estos cambios no están atendiendo las preocupaciones reales de todos los usuarios del agua, particularmente el sector del campo, el sector primario", declaró el diputado Paulo Martínez López.

El legislador albiazul sostuvo que la reforma, tal y como se prevé avalar, sigue centralizando el agua en manos de la Federación, al quitarle a los ciudadanos la oportunidad de hacer sus trámites en los estados de toda la República; elimina la certeza jurídica en los títulos de concesión; castiga al campo mexicano; criminaliza a los trabajadores porque se establecen sanciones de tipo penal; pone en riesgo la industria, el comercio y a los municipios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Solicitamos el aplazamiento de la discusión de este dictamen para poder encontrar los puntos de coincidencia con todos y cada uno de los sectores que están siendo afectados con esta iniciativa. No se puede votar una ley totalmente parchada, sin un sustento técnico, y que además no consideró a los productores del campo, ni a los municipios, ni a la Industria", expuso Martínez López.

Por su parte, el diputado Kalionchiz De la Fuente Theodoros, dijo que "Morena miente", pues entre las modificaciones han señalado que se redujeron las penas de cárcel, "pero en realidad es falso, porque, aunque reducen algunos montos, crean nuevas sanciones y amplían supuestos para encarcelar a productores por lo que la criminalización continúa".

Señaló que la reforma tampoco termina con el acaparamiento de agua, "porque en realidad centralizan para administrar ellos mismos el acaparamiento, porque el fondo de reserva queda en manos de la federación sin reglas para devolver el agua a los Estados".

Finalmente, advirtió que se elimina la certeza de las concesiones, "porque las concesiones se transforman en permisos frágiles, discrecionales, no heredables, no transmisibles, y sujetos a revisiones permanentes".

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diputados del PAN solicitan aplazamiento de la discusión de la Ley Nacional de Aguas
Diputados del PAN solicitan aplazamiento de la discusión de la Ley Nacional de Aguas

Diputados del PAN solicitan aplazamiento de la discusión de la Ley Nacional de Aguas

SLP

El Universal

Diputados del PAN advierten sobre los impactos negativos de la centralización del agua en la nueva Ley Nacional de Aguas.

Vinculan a proceso a implicado en ataque a la Guardia Nacional en Guanajuato
Vinculan a proceso a implicado en ataque a la Guardia Nacional en Guanajuato

Vinculan a proceso a implicado en ataque a la Guardia Nacional en Guanajuato

SLP

El Universal

Cristian Axel es procesado por homicidio en Celaya tras ataque armado a GN en Guanajuato. Detenido en Michoacán.

Senado aprueba viaje de 125 militares a EE. UU. para capacitación
Senado aprueba viaje de 125 militares a EE. UU. para capacitación

Senado aprueba viaje de 125 militares a EE. UU. para capacitación

SLP

El Universal

Senado aprobó por unanimidad y sin debate la autorización solicitada por Sheinbaum para que un total de 125 militares viajen a EU con fines de adiestramiento.

Beca Rita Cetina 2026 para primaria: así será el registro
Beca Rita Cetina 2026 para primaria: así será el registro

Beca Rita Cetina 2026 para primaria: así será el registro

SLP

El Universal

Descubre cuánto recibirás y cuándo podrás inscribirte en la Beca Rita Cetina 2026.