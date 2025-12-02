Joaquín Cosío califica de "imbéciles" o "pejetarados" a defensores de AMLO

Joaquín Cosío recurrió a sus redes sociales para mostrar el desazón que le produjo la reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador. A través de un tuit, el actor opinó que el sexenio del político se habría caracterizado por una mala administración, postura que le ha merecido la crítica de varias y varios usuarios de la plataforma X.

AMLO acaba de presentar su libro "Grandeza" (Planeta, 2025). Luego de concluir su gestión, el exmandatario permaneció poco más de año alejado de la vida pública, por lo que la publicación de vigésimo primer libro ha causado expectación entre sus simpatizantes, como animadversión en aquellos que no comulgan con el movimiento político que fundó y lideró.

Uno de ellos fue el actor mexicano Joaquín Cosío que, al ver el videoclip donde López Obrador presenta su más reciente obra, desde su natal Tabasco, no dudó en opinar acerca del hecho en su cuenta de X.

Cosío, quien ha labrado una prolífica carrera en el cine de nuestro país, expresó el disgusto que le causaba ver que AMLO volvía a las actividades públicas pues, a su parecer, su gestión habría estado marcada por varios desaciertos que, sin miramientos, señaló en su post.

"Este personaje se presenta como si no hubiera destruido el país, orondo, cínico, con las vergüenzas del AIFA y el Tren Maya detrás, y las corruptelas de sus hijos y sus colaboradores corruptos sobre sus hombres, sinvergüenza, confiado en la impunidad que le confiere el gobierno actual".

El tuit fue compartido dos mil veces, likeado seis mil veces y comentando por más de 600 personas, en la que la mayoría mostraron discrepancias con Cosío, quien les contestó personalmente a varios de los usuarios que debatieron su opinión.

"Señor, mejor aprenda a actuar, siempre actúa como sí mismo", comentó un usuario.

A lo que el actor contestó:

"Apaga la TV y listo, saluditos mi pejetarado".

"Aquí es cuando me doy cuenta que te admiro mucho como actor, de verdad, cada película o serie es increíble, pero tu ideología política me decepciona, Joaquín", dijo otro.

Cosío respondió:

"Me parece muy bien, no te digo que pienso de la tuya".

A ver, Cochiloco, ve y denúncialo, tu cantaleta aburre, cansa. Vivías muy bien con las tranzas del pasado, igual que los ´Charolastras´, mucha beca", se lee en otro de los comentarios.

Esta fue la respuesta del actor:

"No hablo con imbéciles".