Diputados del PRI rechazan selección de nuevos comisionados del Inai

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL). - Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de Diputados, manifestaron su rechazo a la selección de los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

A través de un comunicado, aseguraron que se vulneró el procedimiento y no se respetó la lista que ya existía de idoneidad que fue remitida a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República.

"Condenamos que con trucos se haya incluido en la boleta de votación a Rafael Luna, quien no figuraba entre los candidatos finalistas, pero si entre los peor evaluados de los aspirantes, además de que no cuenta con la experiencia necesaria en la materia", denunciaron.

La bancada tricolor aseguró que "una vez más", se violan los procedimientos para imponer a personas que no cumplen con los requisitos establecidos para el proceso de elección, sin preparación ni conocimiento.

"No podemos avalar el acuerdo de los senadores, quienes se alejan de la transparencia, la objetividad y la independencia. México necesita a las mejores mujeres y los mejores hombres para que asuman funciones tan importantes como lo son las que ejercen los comisionados del Inai, sobre todo cuando hubo una evaluación de los aspirantes, que da la posibilidad de tener a los más preparados y conocedores del tema de transparencia", indicaron.

Por ese motivo, condenaron la designación que se realizó para el Inai, y llamaron a Morena a no "simular"; "imponiendo perfiles que en vez de ayudar a que funcionen adecuadamente, puedan dar paso a la destrucción de nuestra institucionalidad".