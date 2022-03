Diputados guardan un minuto de silencio por víctimas de Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados rindió un minuto de silencio por las víctimas mortales que ha dejado el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Lo anterior a petición del diputado panista Riult Rivera Gutiérrez (PAN).

"En mi calidad de presidente del grupo de amistad México - Ucrania, así como integrante de la Bancada del PAN, condenamos los actos violentos en ese país y solicitamos un minuto de silencio por los fallecimientos qué habido derivado de las intervenciones bélicas que Rusia está esgrimiendo en contra de los derechos humanos de niñas, niños, mujeres y hombres en general de esta nación, y que vulnera los derechos humanos, vulnera la soberanía de Ucrania, y que México, siendo un país con principios pacifistas, debe rendir este minuto de silencio", puntualizó.

La petición fue concedida por el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna.

Al término del acto, el diputado petista, Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, cuestionó a los panistas, a quienes llamó hipócritas.

"Celebro que la mesa directiva haya concedido este minuto de silencio, nuestra solidaridad, pero no dejaré de desnudar la hipocresía de Acción Nacional, quienes no han pedido nunca un minuto de silencio para los palestinos, para los sirios, para los iraquíes, y para cualquier cantidad de intervenciones estadounidenses que ha habido a lo largo y ancho del mundo, y que hoy se suma a la campaña contra Rusia que nuestro gobierno muy claramente a condenado la intervención militar, pero que no convalida la guerra que está haciendo Estado Unidos. Me parece que lo que se debe hacer en lugar de estar usando el sufrimiento políticamente, como siempre lo hacen los paniaguados para sacar raja política, se debe dar un debate en la materia", concluyó.