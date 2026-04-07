Diputados modifican reforma de Sheinbaum a Ley del Derecho de Autor

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- El

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y 104 abstenciones,del dictamen de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto fue enviado al Senado de la República.Los cambios al proyecto original del Ejecutivo fueron presentados por el coordinador de Morena,; uno de éstos propuso eliminar las nuevas multas, de hasta 586 mil pesos, por ely voz sin consentimiento, planteado en el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo."La ocasión pasada que estuvimos hasta muy entrada la mañana del jueves, había entre las curules algunos compañeros que vinieron a cabildear, de la, de la televisión, de los actores, de los que se dedican al doblaje, de los intérpretes, y había inquietud por aprobarla en los términos y de ahí surge la inquietud de proponer estas modificaciones a siete artículos que son indispensables para dar más certeza jurídica y generar condiciones dea quienes se dedican a esta actividad", dijoOtra de las modificaciones establece en elde la Ley Federal del Trabajo, que en los contratos que regulen la relación laboral de los intérpretes o ejecutantes, se deberán estipular las condiciones y la remuneración por la utilización de su imagen o voz a través de sistemas deo cualquier otra tecnología.En elde la Ley Federal del Derecho de Autor establece que no se considerará violación a los derechos, cuando el uso de la imagen o la voz se realice con fines deo imitación creativa.O cuando el uso no constituya unaque induzca a error al público, o que tenga por objeto sustituir la prestación profesional del artista en el mercado mediante el uso de sistemas deo cualquier otra tecnología o de cualquier otra forma.En elde la misma ley, se añadió que "cualquierde la voz o imagen realizada con sistemas deo cualquier otra tecnología que resulten en generación de clones de sus interpretaciones o que simulen su voz de manera identificable, requerirá de uny por escrito entre las partes".