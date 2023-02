Diputados protagonizan acalorado debate por Genaro García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL). - Este miércoles no hubo golpes y empujones, pero sí un amplio y acalorado debate en el Congreso de la Ciudad de México por el veredicto de culpable que se dio en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública a nivel federal, Genaro García Luna.

Todo comenzó cuando la diputada local de Morena, Guadalupe Chávez, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN para que se pronuncien respecto a los posibles nexos de García Luna con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

"Vicente Fox sí lo sabía, Calderón sí lo sabía, el PAN sí lo sabía", pronunció desde tribuna mientras sus compañeros de partido mostraban una manta con los supuestos nexos de García Luna, en donde se mencionaba también a Xóchitl Gálvez y Lía Limón, dos aspirantes de oposición a la Jefatura de Gobierno.

Durante el debate, el morenista Alberto Martínez Urincho recordó que el proceso de justicia partidaria que encabezó Federico Döring para investigar a la chapodiputada panista Lucero Guadalupe Chávez fue una "caricatura".

"Aprovecho para hacerle una pregunta cándida a mi amigo, el diputado Federico Döring, ¿si no fue sobornado para que no fuera en contra de sus jefes políticos, Vicente Fox y Felipe Calderón, para que en esa caricatura de justicia panista se procediera también en contra de estos altos personajes del panismo?", cuestionó.

El panista reviró que, como dice el presidente López Obrador, la calumnia como el lodo se seca y se cae estéril con el tiempo. Recordó que la chapodiputada le mintió al PAN y se hizo pasar como militante, ayudada por Guadalupe Carrizosa, para no tener que cubrir el requisito de Idoneidad, y que esto lo descubrió en el proceso de justicia partidaria.

Asimismo, dijo, por descubrir "la mugre que había en este caso" y por pedir al PAN que lo expulsara, Guadalupe Carrizosa lo tiene demandado por daño moral por la cantidad de 20 millones de pesos.

"Cuando yo fui integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el senado, durante el sexenio de Felipe Calderón, usted no va a encontrar una sola comparecencia, una, en la que yo haya avalado o me haya manifestado a favor de la gestión de Genaro García Luna, así que no se equivoque cuando hable conmigo porque, como dice su presidente, no somos iguales", indicó.

En otro momento del debate, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, indicó que la justicia llega tarde, pero llega.

"Hoy los panistas no saben dónde esconder la cara, porque el amigo, respaldo, confidente, hombre de confianza de Fox y Calderón y el supuesto genio estratega detrás de la absurda lucha contra el narco, resultó ser un capo de esos al estilo Hollywood. Un dramaturgo frustrado", aseveró.

Los panistas Ricardo Rubio y Héctor Barrera refirieron que este exhorto es jurídicamente inviable porque el Congreso local no tiene atribuciones para exhortar a un partido político, y recordaron que Felipe Calderón ya ni siquiera milita en Acción Nacional.

Al final el Punto de Acuerdo fue votado a favor por la mayoría morenista.