Diputados rechazan y condenan intromisión de EE.UU. en asuntos de México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL). - Diputados de todos los grupos parlamentarios, rechazaron y condenaron la propuesta que surgió en el Congreso de Estados Unidos para que sus Fuerzas Armadas ingresen a territorio mexicano para combatir a los cárteles de droga.

Durante el debate de la agenda política, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, mostró una manta con un mapa de Estados Unidos, en el que se observó el aumento de la presencia de organizaciones criminales transnacionales en el país vecino del norte de 2015 a 2020.

"Impresionante el número de grupos del crimen organizado que tienen controlado en este momento el mercado de droga más grande del mundo, siendo los principales el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, la organización Beltrán Leyva, entre otros, según la DEA", señaló.

Por lo anterior, el legislador petista cuestionó: "¿Si el gobierno de Estados Unidos quiere resolver el problema de la droga, por qué no empieza en su territorio? El comportamiento de Estados Unidos respecto de este tema es hipócrita porque su población es la principal consumidora y no lo atienden".

Elizabeth Pérez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que "jamás apoyaremos la intervención de otro país", mientras que Marcelino Castañeda, del mismo partido llamó a Morena a "no ser hipócritas", pues mientras critican "vemos la imprudente intromisión del Ejecutivo en el desarrollo de la vida política de otros países".

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Amalia Dolores García, sostuvo que la iniciativa surgida en el congreso de Estados Unidos para tipificar a los cárteles como grupos terroristas, "es una iniciativa intervencionista" pero sostuvo que lo anterior "habla del fracaso de los gobiernos de los dos países en el combate al crimen organizado".

En representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Augusto Gómez Villanueva, llamó a la conciliación con gobierno de los Estados Unidos, en lugar de la confrontación, pues advirtió que "una palabra mal utilizada, puede abrir la Guerra".

"Entendemos que vivimos una crisis, hago un llamado para recuperar el valor de la diplomacia para sustituir la confrontación, una palabra mal utilizada, puede abrir la guerra, actuemos con respeto para mantener la soberanía de nuestro país", señaló.

De la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Mariana Gómez del Campo advirtió: "Desde Acción Nacional lo decimos claro y sin rodeos, estamos en completo desacuerdo de cualquier intento de realizar una intervención en nuestro país, el nombre de México debe de ser defendido ante quien lo ataque y ante quien lo ofenda el respeto a nuestra soberanía debe de ser total".

Pese a ello, señaló que la defensa del país no puede basarse en mentiras; "el fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno es claro para los ojos de todos, excepto para los del presidente Andrés Manuel López Obrador. lejos de abrir una confrontación se debe abrir el diálogo y se deben abrir los canales de comunicación establecidos"

Finalmente, la diputada de Morena, Brenda Espinoza, sostuvo que los congresistas norteamericanos han actuado irresponsablemente, "lo que podemos interpretar como una simple excusa para que el gobierno norteamericano intervenga en territorio mexicano, contra nuestra dignidad, cultura, principios, valores y soberanía del pueblo mexicano"

El conflicto entre México y Estados Unidos por la presencia del crimen organizado es producto del narco estado de Felipe Calderón.

"Ese cínico que, junto con Genaro García Luna, no solo traicionaron al pueblo de México, sino que fueron parte de la célula delictiva que derramaron sangre", sentenció.