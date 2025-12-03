Directora de secundaria acusada de intimidar a estudiantes

logo pulso
Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 04:31 p.m.
A
PACHUCA, Hgo., diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Denuncian a la directora de la Escuela Secundaria General "Haciendas de Guadalupe", ubicada en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, Martha Elena Reséndiz Rodríguez, luego de que presuntamente amenazara a una estudiante después de que la menor fuera agredida por otra alumna y por la tutora de esta última.

Se indicó que la escuela cuenta con la clave de trabajo 13DES124C, y de acuerdo con otros padres de familia, son varios los casos de bullying que se han registrado en ese plantel, lo que hace necesaria una investigación a fondo sobre lo que ocurre en la institución.

De acuerdo con la madre de la menor afectada, los hechos se registraron el pasado 27 de noviembre, en que la adolescente de 13 años fue golpeada por una de sus compañeras del segundo grado.

Tras la agresión, la madre intentó dialogar con la directora y con la familia de la agresora; sin embargo, la reunión no se concretó debido a que la directiva no atendió la solicitud para establecer un diálogo. Tanto la menor afectada como su madre, cuyos nombres se reservan por temor a represalias, señalaron que la situación escaló el pasado lunes.

Según el testimonio, la directora llamó a la estudiante fuera del salón y le dijo: "A ti no te conviene meterte en problemas con ninguna niña, y en general con nadie, porque vienes de otro estado". Para la familia de la adolescente, esta expresión constituye un acto de intimidación y amenaza hacia la menor, quien además ya había sufrido una agresión física.

Los familiares informaron que solicitarán la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de la estudiante y pidieron que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo inicie una investigación sobre la actuación del personal directivo del plantel.

