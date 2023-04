Dirigencia del PRD celebra freno a reforma para delimitar al TEPJF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL). – La Dirigencia Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), celebró el freno a la reforma por la que se buscaba delimitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Hemos platicado largamente con las y los diputados del PRD y hemos coincidido en que no podemos ni debemos acompañar ya esta pretensión de una reforma, menos en estas circunstancias, yendo de la mano con Morena cuando se sigue atentando abiertamente desde la Presidencia de la República contra los órganos constitucionales autónomos electorales, especialmente el Tribunal como lo hemos visto en los últimos días", señaló la dirección nacional, a cargo de Jesús Zambrano, a través de un comunicado.

Con el freno al proyecto, también se evitó que el tribunal estuviera impedido para emitir sentencias en materia de paridad.

Al respecto, la Secretaria General, Adriana Díaz Contreras, aseguró que, desde el sol azteca, seguirá defendiendo los derechos políticos de las mujeres y las acciones afirmativas para los grupos de población prioritarios.

Ante el riesgo de que la reforma pueda ser avalada en los días posteriores, la dirigente perredista llamó a las y los diputados de la coalición Va por México "a ser congruentes en la defensa de los derechos de la ciudadanía", y "no hacer exclusiones antidemocráticas para violentar los principios constitucionales de paridad de género y de acciones afirmativas".

Consideró que "no es nada congruente que estemos luchando en contra del plan B, y los partidos de la coalición opositora se presten a una maniobra machista para traicionar a las mujeres de México, con una reforma constitucional que solo busca restringir la paridad de género en la política y en la sociedad", afirmó.

Para la Secretaria General, la propuesta no sólo es regresiva y violatoria de los derechos político- electorales de las mujeres y grupos prioritarios, sino que, además, representa un ataque patriarcal contra la reforma constitucional de 2019 que reconoció el principio de la paridad transversal para postular las candidaturas a los cargos legislativos de mayoría y representación proporcional.

"No es el momento de cambios constitucionales en los órganos de justicia electoral, cuando vemos que el presidente López Obrador está apostándole a un conflicto postelectoral en 2024", concluyó.