Dirigentes de Va por México registran ante el INE al Frente Amplio

Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés, y Jesús Zambrano, registraron de manera formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al Frente Amplio por México, lo que les permitirá utilizar recursos públicos durante su proceso interno para elegir a la candidata o candidato presidencial de la oposición, sin violar la ley.

"Hoy es un día muy importante para México, con esta formalización nosotros demostramos que aquí no hay simulación, lo estamos haciendo apegados a la constitución, artículo 41, nosotros lo estamos haciendo apegados a la Ley de Partidos, y hoy lo que venimos a decir es que México requiere un nuevo entendimiento entre partidos y la sociedad, porque este frente no solo lo integramos los partidos aquí presentes también son parte de él la sociedad civil, nos acompañaron más de 100 organizaciones cuando dimos a conocer el método para elegir a la persona que será la responsable de construir este Frente Amplio por México", puntualizó Cortés Mendoza.

Zambrano Grijalva, explicó que en esa materia, se instaló una comisión de finanzas.

"Estamos organizando todo lo que significa la logística de la plataforma, los foros, y lo vamos a financiar con recursos públicos de los tres partidos, hay una comisión especial de finanzas que lo está trabajando y los aspirantes tendrán que estar rindiendo cuentas para transparentar de dónde están consiguiendo recursos para recorrer el país", indicó.

El líder perredista indicó que con el registro del Frente "venimos a refrendar nuestro respeto irrestricto a la legalidad y a las normas electorales".

"Esto significa llevar procesos con absoluto respeto a la institucionalidad, frente a lo que allá están haciendo en Palacio Nacional. Ya se volvieron locos allá, con un bufón medio loco al frente, y que están despilfarrando recursos a más no poder, y ya en la desesperación incluso empezaron a atacarse entre ellos mismos, ya tuvieron que reconvenirlos desde dentro de su propio partido", acusó.

Moreno Cárdenas puntualizó que independientemente de los recursos que el Frente utilice para el proceso, "los aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México tendrán que estar transparentando de dónde van a sacar los recursos"

Para la instalación de la plataforma donde los ciudadanos se registrarán para participar en las elecciones primarias, Cortés Mendoza explicó que ya se contrató a una empresa especializada.

"Lo que hará es que autentificará el respaldo de la sociedad a cualquier aspirante, y también autentificará el que cualquier persona se inscriba en esta plataforma y se va a hacer en línea, eso fue lo que se nos ofreció por parte de esta de esta empresa, para garantizar entonces que sean credenciales vigentes, que no se puedan duplicar, y de esa manera se dé absoluta certeza a todos aquellos participantes de que será un proceso no solo inédito, sino un proceso completamente legal", detalló.

Finalmente, el dirigente albiazul aseguró que el Frente Amplio por México permitirá integrar a la sociedad con los partidos opositores "para construir una agenda que pueda resolver los graves problemas del país, para defender la democracia, y de esa manera poder corregir el rumbo de México".