Disculpa de Cuevas debe ser ante las víctimas no ante los medios, advierte Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante la disculpa que ofreció la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas como reparación de daño a dos policías que la denunciaron , la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum apuntó que eso "parece una justicia chapucera" y no se están cumpliendo las condiciones. Además que debe ser las disculpas frente a las víctimas y no ante medios de comunicación y en una banqueta.



Ayer, la edil Sandra Cuevas aseguró a su salida del Reclusorio Norte, "Me disculpo, pero no reconozco los hechos", lo anterior para cumplir con el acuerdo reparatorio al que llegó con policías de la CDMX.

Al respecto, hoy la Jefa de Gobierno indicó "Entiendo, que el juez está notificando al fiscal, me lo comentó hace un momento. Yo no considero que sea una disculpa pública. Me parece que las disculpas públicas tiene que ser frente a las víctimas, en un reconocimiento de lo que se hizo. Eso parece una justicia chapucera, la verdad. En una banqueta y hablando frente a medios de comunicación", dijo.

"Considero yo que cómo se estableció no se están estableciendo las condiciones. Sobre todo en términos de justicia y de las víctimas".

Acotó que una disculpa pública, por ejemplo que establece la Contraloría capitalina sobre un tema "tiene que ser en un espacio especial, bajo un texto especial y tiene que haber reconocimiento", acotó.