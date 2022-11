Discuten en redes por asistencia a marcha de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Después de la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y realizada este domingo desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, algunos internautas han señalado que en algunas fotografías no se observa llena la plancha del Zócalo.

Esto ha generado discusiones respecto a cuántas personas acudieron a la movilización, puesto que algunos consideran que "se ven huecos" en las imágenes, mientras que en otras fotos se aprecia una gran cantidad de asistentes, a lo que cabe mencionar que no todas fueron tomadas a la misma hora ni desde el mismo ángulo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y según informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se estiman cerca de 1.2 millones de asistentes.

No obstante, en Twitter se puede hallar discrepancias; por un lado, hay comentarios como "casi llenan el Zócalo, ahí para la otra". A la vez que otras personas publican que "la marcha no es marcha, son ríos de gente que se cruzan, a veces sin destino"; "por cada acarreado, hay 10 que fueron por voluntad propia", y "si usted fue para comprobar por su propia cuenta, habrá observado que no se podía entrar ya al Zócalo".

Una de las figuras que contribuyó a esta discusión es Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien este domingo por la mañana publicó en Twitter un video donde se le observa rodeado de gente frente a la glorieta de la Diana Cazadora, y dice: "en el primer conteo que tenemos, calculamos más o menos un chingo y dos montones".

Por otro lado, el pasado 13 de noviembre, cuando se realizó la "marcha por el INE" desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, Batres afirmó que a ésta habían acudido entre 10 y 12 mil personas; sin embargo, la cifra se elevó al día siguiente.

Eso se les hace un Zócalo desbordado y sus alrededores??? Sí quedaron mega AMLO y todos sus acarreados de la 4T... Jajajaja... Quiero ver las cifras maquilladas de asistentes... Jajajajaja...#LaMarchaDelPueblo #LaMarchaDeLosAcarreados #MarchaDelPueblo #MarchaDelAcarreo pic.twitter.com/B0SyX2DFsf — Moisés Durán (@moy_duranfrias) November 27, 2022