Diseñador turco hace homenaje a "Proteo"

Un diseñador turco rindió homenaje para el héroe de cuatro patas, Proteo.

Un diseñador gráfico turco subió a su cuenta de Instagram una imagen en honor a Proteo que murió cumpliendo su misión de encontrar a personas de entre los escombros luego de los sismos que devastaron a Turquía y Siria.

Con el nombre de @buraktturker, en su cuenta de Instagram, el diseñador publicó un cartel donde agradece el trabajo del perrito por ayudar en los rescates en su país.

"Gracias Proteo por todo. Te estamos agradecidos por encontrar a nuestros socios de voz, hermanos y seres queridos. Nunca te olvidaremos", se lee en el cartel.

En la imagen se puede ver a Proteo portando su emblemático collar con su nombre, también se aprecia la bandera de México en representación. En el fondo, escombros y un elemento de la Sedena en labor de búsqueda.

El mensaje en la imagen se puede leer "THANK YOU PROTEO", en donde la "O" lleva la bandera de Turquía.

"Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído.

"Lamentablemente, no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando... Todo México... espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún día nos volveremos a ver", fue las palabras que su entrenador dedicó en un video a Proteo por su gran labor.